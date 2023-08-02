Otomobil satışlarında yeni rekor! Yüzde 60’ı aştı

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 63,1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti ve rekor kırmaya devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.