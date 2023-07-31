Turizmde 2023 yılı ilk 6 ay hedefleri! Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yüzde 27’lik artışla 21,7 milyar dolar elde edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verilerini paylaşıyor. Ersoy, "Yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçi sayısı 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu. Gelirler yüzde 27'lik artışla 21,7 milyar dolara yükseldi." dedi.

Ersoy'un açıklamalarından derlenenler:

46.4 milyar dolarlık bir gelirle kapatmıştı Türkiye. Bu yıl 56 milyar dolarlık hedef koymuştu. İlk 6 aylık gerçekleşmelere baktığımızda gelir bu yıl 21.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Artış oranına baktığımızda yüzde 27'lik bir artış oldu. Beklentilerin de oldukça üzerinde oldu.