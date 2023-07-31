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Son dakika! SGK duyurdu! Borç yapılandırması uzatıldı: İşte son tarih

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Son dakika! SGK duyurdu! Borç yapılandırması uzatıldı: İşte son tarih

Son dakika haberleri... SGK, "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.

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