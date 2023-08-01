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Ağustos ayı doğal gaz tarifesi belli oldu! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişiklik yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Ağustos ayı doğal gaz tarifesi belli oldu! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişiklik yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılan açıklamada ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik olmayacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

TARİFE SABİT KALDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

İŞTE KONUT VE SANAYİ FİYATLARI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

AYLIK HESAPLANIYOR

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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