Antalya’da 2019’un turist rekoru kırıldı! 8 milyon 11 bin 828 ziyaretçi akın etti

"14-15 MİLYON CİVARINDA RAKAMI YAKALAYACAĞIZ GİBİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen haftalarda yaptığı açıklamasında bu yıl ziyaretçi sayılarına ilişkin şu ifadelerle açıklamıştı:

En çok geliri elde ettiğimiz şehir Antalya. Ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek. Bu yıl inşallah 14-15 milyon civarında bir ziyaretçi alarak, pandemi öncesi rakamlara yakın bir rakamı yakalayacağız gibi gözüküyor.