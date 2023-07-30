Antalya'da 2019'un turist rekoru kırıldı! 8 milyon 11 bin 828 ziyaretçi akın etti
Turizmin başkenti Antalya’ya gelen turist sayısı 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. Kente dün sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısının ise 100 bin 40 olduğu açıklandı.
Antalya yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası... Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.
Doğal güzellikleri ve tarihi yanıyla sıcak denizler binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya, aynı zamanda rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılını geride bıraktı.
Rekor tazeleyen kent bu verilerle pandemi öncesindeki rekorunun üzerine çıkmış oldu.
8 MİLYON 11 BİN 828 TURİST GELDİ
Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'yı hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 11 bin 828 oldu.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "2019 yılının 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11'di." sözlerine yer verdi.
DIŞ HATLARDAN GELEN YOLCU 100 BİN 40
Diğer taraftan dün Antalya Havalimanından 99 bin 10, Gazipaşa Havalimanımızdan bin 30 olmak üzere sadece dış hatlardan kente gelen yolcu sayısı 100 bin 40 oldu.
"14-15 MİLYON CİVARINDA RAKAMI YAKALAYACAĞIZ GİBİ"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen haftalarda yaptığı açıklamasında bu yıl ziyaretçi sayılarına ilişkin şu ifadelerle açıklamıştı:
En çok geliri elde ettiğimiz şehir Antalya. Ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek. Bu yıl inşallah 14-15 milyon civarında bir ziyaretçi alarak, pandemi öncesi rakamlara yakın bir rakamı yakalayacağız gibi gözüküyor.
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