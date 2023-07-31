Hedef tek haneli enflasyon! Ekonomide yol haritası belirleniyor





Öte yandan kamuda tasarrufun da şifreleri belirlenmeye başladı. Kaynaklar Türkiye Yüzyılı vizyonu ile etkin ve verimli kullanılacak. Tüm bakanlıklar proje ve programlarının etki analizini çıkaracak. Mevcut projeler amacına uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Tasarruf ediliyor diye projelere son verilmeyecek, kaynaklar verimli kullanılacak.