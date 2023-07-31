Hedef tek haneli enflasyon! Ekonomide yol haritası belirleniyor
Hükümet, 2024-2025 ve 2026 yıllarının ekonomik yol haritasını belirleyecek olan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Eylül ayında açıklanması beklenen OVP'nin birinci hedefi enflasyonu tek haneye düşürmek olacak.
Hükümetin ekonomide yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Planın(OVP) birinci hedefi enflasyonu tek haneye düşürmek olacak. Bu kapsamda Eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile enflasyon kademeli olarak inecek. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ve kurun etkisiyle beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele artarak devam edecek. Yatırım üretim ve istihdam odaklı büyüme hedefi ile orta vadeli program şekillenecek.
Öte yandan kamuda tasarrufun da şifreleri belirlenmeye başladı. Kaynaklar Türkiye Yüzyılı vizyonu ile etkin ve verimli kullanılacak. Tüm bakanlıklar proje ve programlarının etki analizini çıkaracak. Mevcut projeler amacına uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Tasarruf ediliyor diye projelere son verilmeyecek, kaynaklar verimli kullanılacak.
Bu kapsamda taslak çalışmalar hazırlandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında etki analizi kapsamında örnek olarak mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği değerlendirildi. Tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alındı. Mesleki eğitim merkezlerinde yapılacak tasarrufla 20 milyar lira cepte kalacak.
BİRİNCİ HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON
Hükümet, 2024-2025 ve 2026 yıllarının ekonomik yol haritasını belirleyecek olan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarının güncellenecek. Eylül ayında yayınlanacak olan OVP'de esas amaç enflasyonun düşürülmesi olacak. Enflasyon kademeli olarak düşürülecek. Merkez bankası ilgili kurum ve bakanlıklarla çalışmalarını sürdürecek.
KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK
OVP hazırlıkları devam ederken planda yer alacak olan kamuda tasarrufun yol haritası da belli olmaya başladı. Tasarrufun birinci ayağını verimlilik oluşturacak. Bakanlıkların projeleri revize edilecek amacına uygun verimli işler üretilecek. Kamuda tasarruf kaynakların kısılması projelerin durması anlamında olmayacak. Kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılacak.
Öncelikle zaruri projelere öncelik verilecek. Projeler kesintiye uğramayacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırımlara ara verilmeyecek. Deprem yatırımları hız kesmeden devam edecek. Depremin yaraları hızla sarılırken bir yandan da Türkiye'yi kalkındıracak birtakım önemli projeler de hayata geçirilecek.
ETKİ ANALİZLERİ YAPILACAK
Kamuda tüm harcamalar gözden geçirilerek etki analizi yapılacak. Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında etki analizi kapsamında örnek olarak mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği değerlendirildi.
Tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alındı. Mesleki eğitim merkezlerinde yapılacak tasarrufla 20 milyar liranın bütçede kalması değerlendirildi. Örnek olarak mesleki eğitim merkezleri alınsa da bu tasarruf tüm kamu kurumlarına yayılacak. Tüm kamu kurumlarında etki analizi yapılarak tasarrufa gidilecek.
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