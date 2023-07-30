TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 | 42 ilde 182 konut açık artırması ne zaman, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire ödeme planı!

AÇIK ARTIRMAYA KATILMAK İÇİN KATILIM TEMİNATI YATIRMAK GEREKECEK

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek. Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır.

Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup; muhammen bedeli 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL'ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, muhammen bedeli 2.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar.