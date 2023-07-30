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TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 | 42 ilde 182 konut açık artırması ne zaman, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire ödeme planı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 | 42 ilde 182 konut açık artırması ne zaman, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire ödeme planı!

"TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi duyurdu. Yeni kampanyaya göre, açık artırma ile 42 ilde 182 konut satışa çıkarılacak. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade imkanının sağlanacağı projede önemli detaylar bulunmakta. İşte, TOKİ 182 konut açık artırma tarihi...

"TOKİ açık atırma ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Yüzde 25 peşinat 120 ay vade imkanı sunarak açık artırma ile konut satacak. Açık artırmaya katılmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, TOKİ 182 konut açık arıtma tarifi ve saati...

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

AÇIK ARTIRMAYA KATILMAK İÇİN KATILIM TEMİNATI YATIRMAK GEREKECEK

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek. Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır.

Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup; muhammen bedeli 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL'ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, muhammen bedeli 2.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

AYLIK TAKSİTLER SABİT Mİ?

Ödemelerde taksitler 6 ayda bir belirlenecek. Memur maaşa artışı oranında taksitlerde de artış olacak. Öte yandan evler satın alındıktan sonra 1 yıl süre ile satılamayacak. Hemen teslim olacak evlerin hangi katta olduğu, adresi ve projenin adı gibi detaylar da emlakmuzayede.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

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