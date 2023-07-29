Gaz krizi sonrası Avrupa’da kömüre kalıcı dönüş! Kutuplar da bile arıyorlar





ÖNCE İNSAN SONRA MADEN

Türkiye'deki yeni kuşak madencilerin çevre hassasiyetinin oldukça yüksek olduğunu belirten Polat, şunları anlattı: "Bizler ve yeni madencilerin artık mottosu şu: 'Önce insan sonra çevre sonra maden.' Teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Ayrıca kapanan maden sahaları aslında organik olarak çok değerli minareler içeriyor. Bilindiği üzere kömürden uç ürün olarak gübre de yapılıyor. Şu an Türkiye'de kapanan birçok maden ya zeytinlik oldu ya da tarım alanı oldu."