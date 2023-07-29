Gaz krizi sonrası Avrupa'da kömüre kalıcı dönüş! Kutuplar da bile arıyorlar
Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşının ardından yaşanan enerji kriziyle kömür yeniden değerlendi. Kömürder Başkanı Muzaffer Polat, bu dönüşün kalıcı olacağını söyledi.
KUTUPTA BİLE ARANIYOR
SABAH'a konuşan Kömürder Başkanı Muzaffer Polat, bu dönüşün kalıcı olacağını söyledi. Yapılan teknoloji yatırımları ile birlikte kömürden gübre ve hidrojen enerjisi üretiminin de start alacağını ifade eden Polat, "Bu sayede kömürden sıfır karbon ile enerji üretmek mümkün. Bizler de bu alanda yatırımlara başladık. Şu an gübre üretim teknolojisine sahibiz" dedi.
Dünyanın kutup, derin deniz ve uzay madenciliğine başladığını anlatan Polat, "Kendi ülkelerindeki madenlerin de ne olduğunu nasıl olduğunu ne yaptıklarını biliyorlar. Dünya ülkelerindeki madenleri bitirdiler kutba, derin denizin dibinde uzayda madencilik düşünüyorlar. Biz daha hala kendi ülkemizdeki madenler için 6 bakanlık 30 tane genel müdürlükten izin alıyoruz" diye konuştu.
MİLLİ BAĞIMSIZLIK İÇİN ŞART
Türkiye'nin yeterli doğalgaz ve petrolünün olmadığını aktaran Polat, "Kömürde 22 milyar tonluk rezervimiz var. Milli bağımsızlığımız için bu çok önemli. Yeni dönem madencilikte bacalardan asla doğaya zararlı bir gaz çıkmıyor" ifadelerini kullandı.
ÖNCE İNSAN SONRA MADEN
Türkiye'deki yeni kuşak madencilerin çevre hassasiyetinin oldukça yüksek olduğunu belirten Polat, şunları anlattı: "Bizler ve yeni madencilerin artık mottosu şu: 'Önce insan sonra çevre sonra maden.' Teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Ayrıca kapanan maden sahaları aslında organik olarak çok değerli minareler içeriyor. Bilindiği üzere kömürden uç ürün olarak gübre de yapılıyor. Şu an Türkiye'de kapanan birçok maden ya zeytinlik oldu ya da tarım alanı oldu."
MADEN MİLLİYETÇİLİĞİ BAŞLADI
Dünyada maden milliyetçiliğinin başladığını ifade eden Polat, "Bu nedenle kimse madenini ham olarak satmak istemiyor. Ondan uç ürüne gitmek istiyor. Yani son katma değere kadar gidiyor. Bizler de kömürden çok sayıda katma değerli ürün üretebiliyoruz. Hümik asit gübre bunlardan biri... Dünya ise şu anda kömürden hidrojen enerjisi için çalışıyor. Bu yakın zamanda tüm ülkelerin ana gündemi olacak" şeklinde konuştu.
22 MİLYAR TON REZERV VAR
Kömür 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Sanayi Devrimi'nin en önemli enerji kaynağı haline geldi. Demir çelik sanayisi, buharlı motorlar ve taşımacılıkta enerji sağlamak için kullanıldı. Bugün dünyadaki enerjinin 4'te birini, elektrik üretimini 5'te 2'sini yani yüzde 40'ını kömür sağlıyor.
Dünyadaki linyit rezervlerinin yüzde 4'ü Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'deki kömürün yüzde 7.3'ü taşkömürü, yüzde 92.7'si linyitten oluşuyor. Türkiye'nin 19.3 milyar ton linyit, 1.5 milyar ton civarında taşkömürü rezervi bulunuyor.
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