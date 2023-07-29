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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yeni ekonomi politikasının şifresini duyurdu! Yabancı yatırımcılara mesaj

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yeni ekonomi politikasının şifresini duyurdu! Yabancı yatırımcılara mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Şimşek, Türk varlıklarına yabancı ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, lirada istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Şimşek, Türk Lirası'nın istikrara kavuşacağını söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim:

İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: - 250mn $ - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı - 5 kattan fazla talep - 40'a yakın ABD ve Avrupalı Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).
İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.
Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.



Tüm bu işlemler, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lirada istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır.

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