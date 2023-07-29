Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yeni ekonomi politikasının şifresini duyurdu! Yabancı yatırımcılara mesaj

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim:



İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: - 250mn $ - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı - 5 kattan fazla talep - 40'a yakın ABD ve Avrupalı Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).

İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.

Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.