Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Vatandaşlık maaşı uygulaması son durum 2023!
"Vatandaşlık maaşı nedir, başvurular başladı mı?" sorusunun cevabı bir süredir merak konusu oluyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulaması hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklama, "Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler?" sorularını gündeme getirdi. İşte, konunun ayrıntıları...
Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyla uygulanacak olan vatandaşlık maaşı merak konusu oluyor. Başvuru yapmak isteyenler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusunu sorguluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaştı. İşte, vatandaşlık maaşı başvuru şartları...
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR!
Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:
"Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik, ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Barınma, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz.
Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, kooperatifler yolu ile güçlendirilmelerini sağlayacağız."
AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?
Eski Aile Bakanı Derya Yanık ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Vatandaşlık maaşı uygulaması son durum 2023!
- Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. tercih (ek tercih) ne zaman? MEB LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih tarihleri!
- AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023! AÖK açık lise online sınav giriş sistemi! MEB 3. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 28 Temmuz 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU | "Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa"
- Osman Cevdet Akçay kimdir, hangi görevlerde bulundu? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri...
- FATİH KARAHAN KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
- Hatice Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
- ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!
- Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...
- Ödemelere ek % 25 zam kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
- Aşure günü hangi ibadetler yapılır? Aşure orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü çekilecek tesbihler, zikirler, 7 kere okunacak dua...