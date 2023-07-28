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Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Vatandaşlık maaşı uygulaması son durum 2023!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Vatandaşlık maaşı uygulaması son durum 2023!

"Vatandaşlık maaşı nedir, başvurular başladı mı?" sorusunun cevabı bir süredir merak konusu oluyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulaması hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklama, "Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler?" sorularını gündeme getirdi. İşte, konunun ayrıntıları...

Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyla uygulanacak olan vatandaşlık maaşı merak konusu oluyor. Başvuru yapmak isteyenler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusunu sorguluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaştı. İşte, vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR!

Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik, ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Barınma, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz.

Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, kooperatifler yolu ile güçlendirilmelerini sağlayacağız."

AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Eski Aile Bakanı Derya Yanık ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

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