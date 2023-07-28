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Son dakika: Türkiye'nin kredi risk primi 20 ayın en düşüğüne geriledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Son dakika: Türkiye’nin kredi risk primi 20 ayın en düşüğüne geriledi

Son dakika haberleri... Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aştı.

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