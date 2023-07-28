THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı 2023? Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi nerede? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
Emlak Konut Arnavutköy kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. THY Emlak Konut Yenişehir Evleri 2023 kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kuraların ardından 1+1, 2+1, 3+1 daireler uygun ödeme planıyla satışa sunulacak. Peki Emlak Konut THY kura sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? , Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte, cevabı...
"THY Emlak Konut kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2 Haziran tarihinde başvuruları tamamlanan Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi hakkında detaylar sorgulanıyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura çekilişi ile satılacak. Ev sahibi olmak isteyenler, THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş tarihi...
Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.
Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapıldı.
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖT ÖDEME PLANI
THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:
1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL
2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL
3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL
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