Evlenene devlet desteği! Aylığın 24 katı ödeniyor

Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de yükseldi. En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıktığında yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 5 bin 625 liraya, yüzde 50 oranında hissesi olanın 3 bin 750 liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 1875 liraya çıktı. Buna göre, 5 bin 625 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 135 bin lire evlenme desteği alacak.