Öğrenciye vergisiz telefon satışı, indirimi ne zaman başlayacak 2023? Şartları, yaş sınırı... Vergisiz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları!

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

Ancak şu an için öğrenciye vergisiz telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı yönünde bir tarih bilgisi bulunmuyor.