Çocukların ’bakkal amcası’ KoopBakkal oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu yaşama geçti

Aktaş, şöyle devam etti: "150'nin üzerinde ürünü vatandaşla buluşturuyoruz. Pazar çok acımasız, büyükler çok acımasız. Artık marketler kapalıyken bile satış yapabiliyor. Acımasız bir pazarda bu proje küçük esnafın elini tuttu. KoopBakkal bizim ve halkımız için güzel oldu. Büyüklerin fırsatçılığını engelledi. Tarım Kredi yağ, şeker, un gibi birkaç önemli üründe fiyat belirleyici olmasaydı bugün bu ürünleri büyük mağazalardan iki katına alıyor olacaktık. Vatandaş ucuza kaliteli ürünü sadece büyük marketlerden değil mahallesindeki bildiği, tanıdığı bakkaldan da alabiliyor."