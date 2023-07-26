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Son dakika | İstanbul Halk Ekmek ürünlerine fahiş zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Son dakika | İstanbul Halk Ekmek ürünlerine fahiş zam

Son dakika haberi... İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ve kepekli ekmeğin fiyatı yüzde 66 zamlanarak 3 TL’den 5 TL’ye çıktı. Zamlı satış yarından itibaren başlıyor.

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