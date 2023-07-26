Merkez Bankasından kredilere formüllü faiz artırımı! Sıkılaştırma adımları sürüyor

REFERANS ORANA BAZ PUAN EKLENECEK

Yeni düzenlemeyle de kredi kartları yoluyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenecek. Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için referans faiz oranı esas alınıyor. Referans faiz oranında ise belirleyici olan politika faiz oranı. Daha önce nakit kullanım, KMH için de kredi kartında olduğu gibi referans orana 55 puan eklenirken, değişiklikten sonra 131 puan eklenecek. Para Politikası Kurulu (PPK) faiz oranını artırdığında ya da indirdiğinde bu oran da değişecek.