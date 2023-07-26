Fed’in faiz kararı ne olacak? Dünya Jerome Powell’ın açıklamalarına kilitlendi! Kritik karar saat 21.00’de açıklanacak

Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktaran analistler, buna karşın karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin de göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda 6,9 puan artışla 117'ye yükseldi. Böylece veri, Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak, yumuşak iniş düşüncelerini destekler nitelikte artış kaydetti.

Dün, ABD'de açıklanan S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 gerilerken, ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de aynı dönemde yıllık yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltirken, 2024 için yüzde 3'te sabit bıraktı.

Raporda, ABD'de borç limiti açmazının çözülmesinin ve yetkililerin ABD ile İsviçre bankacılığındaki türbülansı kontrol altına almak için attığı güçlü adımların finans sektörü risklerini azalttığına dikkat çekildi.