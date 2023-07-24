Borsa İstanbul rekora doymuyor! BIST 100 endeksi günü 6.695 puanla tamamladı

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,94 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,47 puan ve yüzde 0,41 düşüşle 7.236,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Kardemir (D) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.