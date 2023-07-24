Borsada geçen hafta 7 rekor birden kırıldı! Yükseliş hız kesmiyor!





İLK HEDEF 300 DOLAR

Önümüzdeki döneme ilişkin öngörülebilir politikaların devam etmesi halinde piyasada yükselişin süreceğine dikkat çeken Dinamik Yatırım Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, "Endeksin TL bazında rekorlar kırdığı bir dönemdeyiz fakat dolar bazlı olarak bakmanın daha doğru olduğu kanısındayız. En son Mayıs ayında 250 dolar seviyesi test edildi ve bu noktada endeks bir miktar gevşedi. Şu an 248 dolar civarında fiyatlanıyoruz ve şirketlerde ikinci çeyrek finansalları açıklanacak. İkinci çeyrek bilançolarının beklenti üzerinde gerçekleşmesiyle 250 dolar seviyesi üzerinde kalınması halinde 300 dolar direnci test edilebilir" dedi.