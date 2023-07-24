Borsada geçen hafta 7 rekor birden kırıldı! Yükseliş hız kesmiyor!
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da mayıs ayının son haftasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Endeks geçen haftanın son işlem gününde 6.687 puanla hem haftalık hem de günlük bazda kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini de 6.724 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da geçen hafta 4 ayrı rekor daha kırıldı.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 6.687 puan ile en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
HACİM REKORU KIRILDI
20 Temmuz'da 191.8 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırılırken, sözleşme sayısında da 18 Temmuz'da 8 milyon 466 binle zirveye ulaşıldı. BIST-30 Endeksi de 20 Temmuz'da 7.303 puanla kapanış rekoru kırdı. Aynı zamanda şirketlerin toplam piyasa değerinde de 7.4 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaşıldı.
2 AYDA % 51 YÜKSELİŞ
Endeksin 4.424 puan olduğu 24 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 51.1'e ulaştı. Bu dönemde şirketlerin piyasa değerinde artış 2.5 trilyon liraya ulaştı.
Borsa İstanbul son dönemdeki performansıyla getiride de dünyanın zirvesine çıktı. Son 1 ayda yüzde 28.94 ile en fazla yükselen piyasa oldu. Borsa İstanbul son 3 ayda ise yüzde 33.4 ile dünyada ikinci sırada yer aldı.
YABANCI GİRİŞİ SÜRÜYOR
Borsa İstanbul'da haziran ayının ilk haftasında başlayan yabancı girişi hız kesmeden devam ediyor. Yabancı yatırımcıların Mayıs 2021'den bu yana ilk kez altı hafta art arda alım yaptığı gözlendi.
2 Haziran-14 Temmuz arasındaki 6 haftalık dönemde yabancılar 1 milyar 481 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylece 26 iş gününde TL bazında yaklaşık 40 milyar liralık net yabancı girişi gerçekleşti. Bu süreçte günlük ortalama net yabancı girişi 1.5 milyar TL oldu.
İLK HEDEF 300 DOLAR
Önümüzdeki döneme ilişkin öngörülebilir politikaların devam etmesi halinde piyasada yükselişin süreceğine dikkat çeken Dinamik Yatırım Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, "Endeksin TL bazında rekorlar kırdığı bir dönemdeyiz fakat dolar bazlı olarak bakmanın daha doğru olduğu kanısındayız. En son Mayıs ayında 250 dolar seviyesi test edildi ve bu noktada endeks bir miktar gevşedi. Şu an 248 dolar civarında fiyatlanıyoruz ve şirketlerde ikinci çeyrek finansalları açıklanacak. İkinci çeyrek bilançolarının beklenti üzerinde gerçekleşmesiyle 250 dolar seviyesi üzerinde kalınması halinde 300 dolar direnci test edilebilir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 ZAM! Yeni maaşlar hesaplandı! Seyyanen zam + ek ödeme + intibak payı! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına ilave...
- LGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | MEB LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? e- Okul / e- Devlet LGS T.C kimlik no ile tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- 3, 2, 1 süreniz başladı! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir!
- 2023 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI | LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır, şartları neler?
- LGS 1. ve 2. nakil takvimi | 2023 MEB LGS nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
- KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?
- KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?
- KPSS Lisans sınav yorumları 2023 | Twitter Kolay mıydı, zor muydu? GY-GK Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik, Tarih...
- 2023-2024 Adli tatil bitiş tarihi | Adli tatil ne zaman başladı, bitecek? Hangi davalar devam ediyor?
- 2. torba yasa ile 2'si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur'luya 25 eksi 5'le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...
- Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR'lunun her ay cebine en az...
- KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA 2023 | KPSS'de 4 yanlış 1 doğru var mı? Cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?