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Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu, ne zaman? 24 Temmuz Kabine toplantısı olacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu, ne zaman? 24 Temmuz Kabine toplantısı olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini koruyor. En son 3 Temmuz tarihinde bir araya gelen Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni bir toplantı düzenleyecek mi merak ediliyor. Seçim öncesi aktarılan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konu başlıklarının toplantı masasında olması bekleniyor. Peki 24 Temmuz Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı saat kaçta gerçekleşecek?

24 Temmuz Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı soruları hala yanıtını bekliyor. Kabine sonuçları ve alınan kararlar, her toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla kamuoyuna aktarılıyor. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı.

Yeni Kabine Toplantısının 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Seçim öncesi açıklanan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konuların yanı sıra tamamlanmayı bekleyen taşerona kadro gibi konularda bekleyiş sürüyor.

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Amaçlarının ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı 143 bini köy evi olmak üzere, toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamasını hedefliyoruz. Hep söylediğimiz gibi, giden canlarımızı geri getiremeyiz ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkana ve kudrete sahibiz. Tarih boyunca nice badireler atlatmış, nice zorluklara göğüs germiş bir millet olarak, Allah'ın izniyle asrın felaketinin de üstesinden geleceğiz. Altyapısı ve üstyapısıyla şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, daha canlı, daha dayanıklı hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız."

"Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir, deprem mağdurlarımızın sıkıntılarını çözmektir. Son Adıyaman ziyaretimizde vatandaşlarımızın yolumuzu keserek açtığı o pankartı asla unutmadık ve unutmayacağız. Depremzedelerimizi, iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eylemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokadın acısını afetzedelerden çıkaran faşist zihniyete rağmen, oylarının rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz."

ULAŞTIRMA YATIRIMLARI

Başkan Erdoğan, her bayramda ulaştırma yatırımlarının ne kadar büyük bir hizmet olduğunun daha net görüldüğüne işaret ederek, daha önce trafikten ve bozuk yollardan dolayı eziyete dönüşen seyahatlerin, yatırımlar sayesinde artık keyifle yapıldığını söyledi.

"Yol medeniyettir" şiarıyla başlattıkları ulaştırma hamleleriyle Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, otomobille 1,5 saat, feribotla 45-60 dakika süren İzmit Körfezi geçişini Osmangazi Köprüsü ile 5 dakikaya indirdiklerini anımsattı.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresini 6 dakikaya düşürdüklerini aktararak, "Osmangazi Köprüsü 24 Haziran Cumartesi günü 111 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. Açılışından itibaren bugüne Osmangazi Köprüsü 70 milyon araç geçişiyle zamandan, yakıttan ve çevreden toplam 1,7 milyar dolarlık tasarruf sağladı." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsünde de önceki yıla göre araç geçiş sayısında yüzde 55 oranında artış yakalandığını dile getiren Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise günlük ortalama 100 binden fazla araç geçişiyle kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Gezi kalkışmasında durdurulmak istenen bu köprü sayesinde boğaz geçiş trafiğinin rahat bir nefes aldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ankara-Niğde Otoyolu 24 Haziran Cumartesi günü toplam 83 bin 517 araç geçişiyle rekora koşan bir başka projemizdir. Hava yollarımızda da aynı durum söz konusudur. İstanbul Havalimanı'na bayram boyunca günde ortalama 1517 uçak iniş-kalkış yaparken, günde ortalama 238 bin yolcu bu havalimanını kullandı. 25 Haziran'da ise 1593 iniş-kalkış ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık. Dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı seçildi. Antalya Havalimanı'nda da Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü 1188 uçak trafiği ile yine rekor kırdık. Trabzon Havalimanı'nda ise cuma günü 21 bin 117 yolcu trafiğiyle, 12 ülkeye seyahat gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanının, 'Buraya uçak mı iner? Ne gerek var?' dediği, 'Millet yol mu yiyecek?' diyerek çamur attığı diğer tüm ulaştırma projelerimizde benzer başarıları yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Takoz siyasetinin nelere mal olabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın, 31 Mart 2024 seçimlerinde de bunlara geçit vermeyeceğine inanıyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki protestolara ilişkin, "Endişeyle karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden, bir an önce sona ermesini diliyoruz. Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından da kaygı duyuyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, bayram günlerinin aynı zamanda diplomasi trafiğinin arttığı dönemler olduğunu dile getirerek, bu bayramda da dünyanın dört bir yanındaki Türkiye kardeşleriyle ve dost ülkelerin liderleriyle bayramlaşma imkanı bulduklarını belirtti.

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