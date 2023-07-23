Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu, ne zaman? 24 Temmuz Kabine toplantısı olacak mı?

24 Temmuz Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı soruları hala yanıtını bekliyor. Kabine sonuçları ve alınan kararlar, her toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla kamuoyuna aktarılıyor. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı.

Yeni Kabine Toplantısının 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.