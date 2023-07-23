Dünya boş evlere karşı harekete geçti! Başkan Erdoğan ’üzerine gideceğiz’ demişti | Nasıl önlem alıyor? El koyan ülkeler bile var

Başkan Erdoğan'ın bu evlere yönelik yüksek verginin olup olmayacağı sorusuna verdiği, "Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz" şeklindeki yanıtı ise son yıllarda küresel bir sorun haline gelen barınma ihtiyacına yönelik aslında pek çok ülkenin sert tedbirler aldığını gözler önüne serdi.