Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli zammıyla ilgili o tarihi işaret etti! Başkan Erdoğan'dan Gabar petrolü, fahiş kira artışına ceza uygulaması sözleri...
NATO Zirvesi sonrası Körfez turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı programını KKTC ile sonlandırdı. Başkan Erdoğan, yurda dönüşte emekli maaşı, benzine yapılan ÖTV zammı, Gabar petrolü ve fahiş kira artışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024’te başlar" diyen Erdoğan, kira fiyatlarıyla ilgili olarak da "Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." ifadelerini kullandı.
NATO Zirvesi sonrası Körfez turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı programını KKTC ile sonlandırdı. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü için geldiği yavru vatanda Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışıyla taçlandı.
Programını tamamlayan Erdoğan, yurda döndü.
Başkan Erdoğan yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"Türkiye ekonomisiyle ilgili çok tartışılan bir konuyu sormak istiyorum. Akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili tartışmalar var. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Vatandaşın ekonomik olarak rahatlaması için süre verebilir misiniz? Bir de memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir.
"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"
Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz.
"GABAR'DAKİ PETROL HENÜZ HALKIN CEBİNE GİRMEYE BAŞLAMADI"
Gabar petrolüyle alakalı "Akaryakıt zammının ardından şöyle bir algı ortaya çıktı, Gabar'da keşfedilen petrolle alakalı,' biz bu petrolü çıkartıyorsak, niye bu zamlarla karşı karşıyayız.' Gabar'daki petrolle bu akaryakıt zammının bir ilişiği var mı? Gabar'daki petrolün vatandaşın cebine nasıl bir katkısı olacak?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Gabar'daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. Ve inşallah bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren Gabar petrolü de süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. İnşallah en uygunu, ideali neyse biz onu vatandaşımıza yansıtırız.
"VATANDAŞIMIZA YANSIMASI OLACAK"
Karadeniz'deki gaz rezervi Ağustos 2020'de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dâhil oldu, evlerimizde kullanmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak.
"NORVEÇ MODELİNİ ÖNEMSİYORUM"
Öte taraftan Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır." cevabını verdi.
GABAR PETROLÜNÜN EKONOMİYE OLUMLU YANSIMASI 2024'TE BAŞLAR
Başkan Erdoğan, "Gabar petrolü için bir süre var mı?" sorusuna, "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024'ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz. Yaklaşık 100 kuyu açacağız. Şu anda Türkiye ve civar ülkelerdeki bütün sondaj makinalarını oraya yönlendiriyoruz. Dağlarda kilometrelerce yol yapılıyor. Çok hummalı bir çalışma var." yanıtını verdi.
"FAHİŞ KİRADA GEREKİRSE CEZA UYGULAMASINA GİDECEĞİZ"
Bir basın mensubunun, yüksek kiralarla ilgili, sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da 100 bin âtıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de? sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram çöktü mü, ne oldu? 21 Temmuz Cuma akış yenileme sorunu düzeldi mi?
- Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet ekranı | 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman?
- Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...
- Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...
- Banyo kültürünüzü kökünden değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- KPSS Lisans hafta sonu hangi gün, saat kaçta? Sınav kaç soru kaç dakika? 2023 KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
- Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...
- SSK, BAĞKUR, 4C'liye zamlı maaş piyangosu vurdu! Müjde sabah 06.30'da geldi! %25 zamlı maaşa ek 8.500 TL cepte! 7.500, 7.687, 8.125 TL...
- Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?
- SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? El Nino sıcakları ne kadar sürecek? Havalar ne zaman serinleyecek?