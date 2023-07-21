Borsa İstanbul rekora doymuyor! BIST 100 endeksi 6.687 puan ile en yüksek kapanışını yaptı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 değer kazanarak günü 6.687,78 puandan tamamladı. Bu rakamla tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleşti. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 değer kazanarak günü 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.724,42 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 123,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,47 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,20 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
KUR KORUMALI HESAPLARA YÜZDE 15 ZORUNLULUĞU
Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.
Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.
Yurt içinde ise Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, ABD'de büyüme, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Fed ve ECB'nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek! Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı!
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...
- KYK YURT ÜCRETİ 2023! KYK kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 - 2024 KYK BAŞVURU TARİHLERİ!
- BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! 21 Temmuz Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Kahramanmaraş'ta deprem son dakika | Az önce Elbistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli, AFAD son depremler...
- Instagram çöktü mü, ne oldu? 21 Temmuz Cuma akış yenileme sorunu düzeldi mi, nasıl çözülür?
- Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet ekranı | 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman?
- Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...
- Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...
- Banyo kültürünüzü kökünden değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!