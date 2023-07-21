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Çiftçilere 96 milyon TL destek müjdesi! Bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Çiftçilere 96 milyon TL destek müjdesi! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına yatacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, ödemelerden 93 milyon 972 bin liralık kısmı kırsal kalkınma yatırımları, 2 milyon 172 bin lirası düve alım desteğinden oluşuyor.

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