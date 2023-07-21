Çiftçilere 96 milyon TL destek müjdesi! Bugün hesaplara yatıyor

Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, ödemelerden 93 milyon 972 bin liralık kısmı kırsal kalkınma yatırımları, 2 milyon 172 bin lirası düve alım desteğinden oluşuyor.

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