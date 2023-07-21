Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.