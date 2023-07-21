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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. Peki, Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı 2023? İşte, detaylar...

"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ttarımsal destekleme ödemesi hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

ÖDEMELER BAŞLIYOR!

Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, ödemelerden 93 milyon 972 bin liralık kısmı kırsal kalkınma yatırımları, 2 milyon 172 bin lirası düve alım desteğinden oluşuyor.

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