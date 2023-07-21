Avrupa ve Asya arasındaki geçiş koridoru! Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda ilk kaynak Bakan Uraloğlu'ndan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı Ray Kaynak törenine katıldı. Hattın tamamlanmasıyla karayolu işletme, bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazancın yaklaşık 3 milyar avro civarında olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve altyapısı için yaklaşık 146 milyar TL üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Gebze OSB-Darıca Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'ne katıldı.
Kocaeli'nin önemli ticaret merkezi olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kocaeli; Avrupa, Ortadoğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunması ve İstanbul'a yakınlığı ile sahip olduğu fırsatı çok iyi değerlendirmiş bir ilimizdir. Ayrıca kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı avantajlarla gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam edebilecek potansiyele de sahiptir. Ulaşım imkanlarının bu kadar çeşitli olması Kocaeli'yi çok cazip kılıyor. Yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmeler en çok Kocaeli'yi tercih ediyor. Biz de Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine devam ediyoruz" diye konuştu.
"KOCAELİ'NİN ULAŞIM VE ALTYAPISI İÇİN YAKLAŞIK 146 MİLYAR TL ÜZERİNDE BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"
Bugüne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve altyapısı için yaklaşık 146 milyar TL üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kocaeli'ni ulaşımda dünyaya entegre ettik ve uluslararası ticaret merkezine dönüştürdük. Başta İstanbul olmak üzere, tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 374 kilometreye çıkardık. İstanbul, İzmir ve Kuzey Marmara Otoyollarını tamamlayarak şehrin dört bir yanını otoyol ağıyla sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli'yi de Yüksek Hızlı Tren Hattı ile tanıştırmış olduk. Köseköy gar sahasında 340 bin metrekarelik alan üzerinde lojistik merkezinin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük ivme kazandırdık" şeklinde konuştu.
"EKONOMİK KAZANÇ YAKLAŞIK 3 MİLYAR AVRO CİVARINDA OLACAK"
Projenin, Gebze OSB ile Darıca sahil arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforu ile birbirine bağlayacağının altını çizen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Gar istasyonu ile Marmaray hattı entegrasyon imkanı da sağlanmış olacaktır. Ayrıca OSB istasyonunun bir kilometre kuzeyinde, yaklaşık 93 bin metrekare alan üzerinde, 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı inşa ediyoruz. Hattın tamamlanmasıyla karayolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar, zaman kazancı gibi etkenlerle, 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazanç yaklaşık 3 milyar avro civarında olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde, Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli bir projeyi tamamladığımız ortaya çıkmaktadır. Projemizde genel ilerleme oranı yüzde 71 seviyesine ulaşmış durumdadır" ifadelerini kullandı.
"28 ARACIMIZ YÜZDE 60'LIK YERLİLİK ŞARTIYLA TAM SÜRÜCÜSÜZ OLARAK İŞLETMEYE GEÇECEKTİR"
Önümüzdeki sene içerisinde projeyi bitirerek, 2 etaplı olarak hayata geçireceklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Gebze-Darıca arası 60 dakikadan 24 dakikaya düşecek. Burada kullanılacak 28 aracımız, yüzde 60 yerlilik şartıyla, tam sürücüsüz olarak işletmeye geçecektir. İnşallah çok kısa zamanda ilk metro aracının üretiminin tamamlanmasına da birlikte şahitlik etmiş olacağız. 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde, demir yolları sektöründe dev yatırımlar ile büyük büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi, kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Özellikle büyük şehirlerde ulaşımın kolay, hızlı sağlandığı yollardan biri hiç şüphesiz metro ve tramvay sistemleridir. Bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik sebebiyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için, çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata koyduk. 12 ilimizde, yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresi bakanlığımızca yapıldı. Kocaeli ile birlikte İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilimizde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede, toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatımızda devam etmektedir. Kimse şüphe etmesin, onları da en kısa zamanda tamamlayıp hizmete alacağız" dedi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek. İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olup, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasının ardından bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek hattın ilk kaynağını yaptı.
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