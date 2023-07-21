Avrupa ve Asya arasındaki geçiş koridoru! Gebze OSB-Darıca Metro Hattı’nda ilk kaynak Bakan Uraloğlu’ndan

"28 ARACIMIZ YÜZDE 60'LIK YERLİLİK ŞARTIYLA TAM SÜRÜCÜSÜZ OLARAK İŞLETMEYE GEÇECEKTİR"

Önümüzdeki sene içerisinde projeyi bitirerek, 2 etaplı olarak hayata geçireceklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Gebze-Darıca arası 60 dakikadan 24 dakikaya düşecek. Burada kullanılacak 28 aracımız, yüzde 60 yerlilik şartıyla, tam sürücüsüz olarak işletmeye geçecektir. İnşallah çok kısa zamanda ilk metro aracının üretiminin tamamlanmasına da birlikte şahitlik etmiş olacağız. 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde, demir yolları sektöründe dev yatırımlar ile büyük büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi, kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Özellikle büyük şehirlerde ulaşımın kolay, hızlı sağlandığı yollardan biri hiç şüphesiz metro ve tramvay sistemleridir. Bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik sebebiyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için, çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata koyduk. 12 ilimizde, yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresi bakanlığımızca yapıldı. Kocaeli ile birlikte İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilimizde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede, toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatımızda devam etmektedir. Kimse şüphe etmesin, onları da en kısa zamanda tamamlayıp hizmete alacağız" dedi.