THY’den çığır açan tanıtım hamlesi! Uzakdoğu’dan Şanlıurfa’ya köprü

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

SEUL ve Tokyo'da düzenlenen etkinlikte konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Türkiye'yi daha fazla keşfedin, dünyanızı genişletin" diyerek iki ülke vatandaşlarını ülkemize davet etti. Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Taş Tepeler'in insanlık tarihinin sıfır noktasını temsil ettiğini anlattı. Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de etkinlikte yaptığı konuşmada, 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi ve Taş Tepeler'i Japonlara tanıtmak istediklerini söyledi. Güngen, Japon Havayolları'nın da Türkiye'ye uçmasını istedi. Etkinliklerde Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Göbeklitepe, Karahantepe ve genel olarak Taş Tepeler olarak bilinen medeniyetin ilk doğduğu yer olarak kabul edilen bölge ve yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Taksim Trio, müzik performansıyla geceye renk katarken, THY'nin etkinlikte düzenlediği yarışma ve seyahat ödüllerine de katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

2019'UN ÜZERİNE ÇIKTIK

THY'nin kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 17 arttığını, 2019'un yüzde 10-11 üzerine çıktıklarını söyleyen Bolat, "Geçen yılki gibi güzel bir kâr planlıyoruz" dedi. Halen 129 ülkeye uçtuklarını söyleyen Bolat, aralıkta Avustralya'ya uçmaya başlayacaklarını, böylece sayının 130'a çıkacağını belirtti.