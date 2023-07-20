Bedelli Askerlik ücreti son dakika 2023 | MSB yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberleri... Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti netleşmiş oldu. Peki yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti netleşti. Belirlenen ücret doğrultusunda bedelli askerlik yapmak isteyenler tutarı ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirebilecekler. İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Savunma Bakanlığı, Bedelli Askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" denildi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE TAKSİT YAPILIYOR MU?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor- ve taksit yapılmıyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuruda bulunan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.
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- Bedelli Askerlik ücreti son dakika 2023 | MSB yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
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