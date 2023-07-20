Borsa İstanbul’da tüm zamanların kapanış rekoru

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.