Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! SED ödemelerine yüzde 17,55 zam yapıldı
Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi. SED'in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584.118.187 TL yatırdık" ifadesini kullandı.
Çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti. Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165.201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıklayan Bakan Göktaş, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Temmuz ayı içerisinde toplam 584.118.187 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | TYT-AYT-YDT ÖSYM son dakika
- Emekliye zam sonrası maaşa ek 8.500 TL! 4A, 4B, 4C'liye çifte kazanç kapısı açıldı! Son 2 hafta tek yapmanız gereken...
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
- Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
- 10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülüyle yeni tablo çıktı! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
- İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
- YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU 2023! 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek! Depremzede hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?