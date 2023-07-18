SED 2023 zamlı ödemeler kaç TL oldu? Bakan Mahinur Özdemir duyurdu! Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri ne kadar?
SED 2023 zamlı ödemeler kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika müjdeyi duyurdu. Memur maaş zammı oranında arttırılan ödemeler ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri ne kadar?
SED 2023 zamlı ödemeler kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika müjdeyi duyurdu. Memur maaş zammı oranında arttırılan ödemeler ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.
SED YARDIMI TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor.
Ancak 2023 Temmuz ayı SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SED DESTEK HİZMETİ NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | TYT-AYT-YDT ÖSYM son dakika
- Emekliye zam sonrası maaşa ek 8.500 TL! 4A, 4B, 4C'liye çifte kazanç kapısı açıldı! Son 2 hafta tek yapmanız gereken...
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
- Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
- 10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülüyle yeni tablo çıktı! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
- İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
- YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU 2023! 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek! Depremzede hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?