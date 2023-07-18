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SED 2023 zamlı ödemeler kaç TL oldu? Bakan Mahinur Özdemir duyurdu! Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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SED 2023 zamlı ödemeler kaç TL oldu? Bakan Mahinur Özdemir duyurdu! Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri ne kadar?

SED 2023 zamlı ödemeler kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika müjdeyi duyurdu. Memur maaş zammı oranında arttırılan ödemeler ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri ne kadar?

SED 2023 zamlı ödemeler kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika müjdeyi duyurdu. Memur maaş zammı oranında arttırılan ödemeler ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

SED YARDIMI TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor.

Ancak 2023 Temmuz ayı SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SED DESTEK HİZMETİ NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

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