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İngiltere ve Türkiye arasında yeni ticaret anlaşması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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İngiltere ve Türkiye arasında yeni ticaret anlaşması

Birleşik Krallık ve Türkiye, modernize edilmiş yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama niyetini açıkladı. Buna göre, iki ülke arasında geçen yıl 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ticaret hacminin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

İngiltere Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, bu yeni anlaşma, yalnızca ürünleri kapsayan mevcut Birleşik Krallık - Türkiye ticaret anlaşmasının yerini alacak.

Anlaşma, 2022'de 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ve her geçen gün daha da güçlenen ticari ilişkileri desteklemek için tasarlandı.

Birleşik Krallık ve Türkiye, bugün, güncellenmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama planlarını duyurdu.

Yeni anlaşma, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrıldığı dönemden kalan ve hizmetler, dijital ve veri gibi temel alanları kapsamayan mevcut Birleşik Krallık - Türkiye serbest ticaret anlaşmasının yerini alacak.

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