İngiltere ve Türkiye arasında yeni ticaret anlaşması
Birleşik Krallık ve Türkiye, modernize edilmiş yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama niyetini açıkladı. Buna göre, iki ülke arasında geçen yıl 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ticaret hacminin daha da güçlenmesi hedefleniyor.
İngiltere Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, bu yeni anlaşma, yalnızca ürünleri kapsayan mevcut Birleşik Krallık - Türkiye ticaret anlaşmasının yerini alacak.
Anlaşma, 2022'de 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ve her geçen gün daha da güçlenen ticari ilişkileri desteklemek için tasarlandı.
Birleşik Krallık ve Türkiye, bugün, güncellenmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama planlarını duyurdu.
Yeni anlaşma, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrıldığı dönemden kalan ve hizmetler, dijital ve veri gibi temel alanları kapsamayan mevcut Birleşik Krallık - Türkiye serbest ticaret anlaşmasının yerini alacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
- Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
- 10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülüyle yeni tablo çıktı! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
- İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
- YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU 2023! 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek! Depremzede hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
- E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...
- Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! Altın fiyatlarında ok fırladı! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...