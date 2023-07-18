Ankara toplu taşıma ücretleri 2023 | Otobüs, metro ücretlerine zam mı geldi? İndirimli, öğrenci, Tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Ankara'da toplu ulaşıma zam mı geldi sorusunun cevabı merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma zam yaptı. Bilet fiyatlarının yüzde 57 arttığı duyurulurken, vatandaşlar tam, indirimli, öğrenci kartlarının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki Ankara'da toplu taşıma ne kadar, kaç TL oldu?
Ankara'da toplu ulaşıma zam mı geldi sorusunun cevabı merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma zam yaptı. Bilet fiyatlarının yüzde 57 arttığı duyurulurken, vatandaşlar tam, indirimli, öğrenci kartlarının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki Ankara'da toplu taşıma ne kadar, kaç TL oldu?
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.
Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.
Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu.
TAM, İNDİRİMLİ BİLET NE KADAR?
Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.
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