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Turkish Cargo'dan önemli başarı! Üçüncü sıraya yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Turkish Cargo’dan önemli başarı! Üçüncü sıraya yükseldi

Türk Hava Yolları’nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, mayıs ayında dünyanın önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sırada yer aldı.

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