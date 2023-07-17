Bakan Uraloğlu detayları duyurdu! Taşıma sektörüne büyük kolaylık! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzde 75'e varan indirim imkanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu taşıma sektörüne getirilen büyük kolaylık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu “Karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacılarımızın e-Devlet üzerinden yapacakları işlemlerinde indirim limitlerini arttırdık. 32,854 TL’ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşıma sektörünün dijitalleşmesi için yeni adımlar atarak, karayolu taşıma sektöründe hizmet veren vatandaşlar için e-Devlet'i daha cazip hale getirerek, kurumlara gitmeden işlem yapabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Uraloğlu, "Başvurularda kâğıt ve belge aramadan tüm süreçleri e-Devlet üzerinden sonuçlandırıp, bürokrasiyi azaltıp, e-Devlet uygulamalarıyla işlem süreleri kısalacak. E-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde verilen son teşvik ile işlem sayısında büyük artış sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacıların, e-Devlet üzerinden yaptıkları işlemlerde %5'e varan indirim limitleri arttırılarak, daha fazla indirim uygulanabilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti. Uraloğlu, "Bu düzenlemeyle; taşımacıların e-Devlet üzerinden yapacakları 32,854 TL'ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak" dedi.
K1 YETKİ BELGESİNDE YÜZDE 75'E VARAN İNDİRİM
Uraloğlu, yapılan bir başka yeniliğin ise yurtiçi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşlarımızın, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara indirim imkânı getirildiğini söyledi.
Uraloğlu, "K1 belgeli kamyoncu esnafımız, faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için; kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde yüzde 75'e varan indirim imkânı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkânı ortaya çıkacak." dedi.
Yönetmelikte bir başka düzenleme ise muayene ve sigorta konusunda oldu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yetki belgesi alan taşıtlardan, muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkânı sağlandığını kaydetti.
ACENTELERE UYARMA MÜEYYEDESİ
Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren ve bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyoruz" dedi.
VARIŞ NOKTASINDAN ÖNCE İNEN YOLCULAR U-ETDS'YE BİLDİRİLECEK
Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, taşımacı firmalar tarafından U-ETDS sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, anlık olarak U-ETDS 'ye bildirilecek. Taşıma alanında güvenlik için gelen bu yenilik, yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takibinin yapılmasını sağlayacak.
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