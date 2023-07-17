14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Memur ve memur emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonra ek zam düzenlemeleri açıklanacak ve yasa tasarısı Meclis'e gelecek. Peki, 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte, haberin detayları...
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu milyonların gündeminde. Emekli ve memur maaş zammı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK'in verileri sonrası 6 aylık enflasyon rakamları ve seyyanen artış kesinleşti. Maaş farkı ödemeleri hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Peki, 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, 14 günlük maaş farkı hesaplama ekranı ve ödeme tarihleri...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.
SEYYANEN ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL
Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.
EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM
Kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 ZAM yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor.
SEYYANEN ZAM 14-15 GÜNLÜK FARK YATAR MI?
Seyyanen zamla ilgili olarak merak edilen bir diğer konu ise zammın hangi tarihten itibaren geçerli olacağıdır. Memur maaşlarında 14-15 günlük farkın maaşlara yansıtılacağı tahmin ediliyor. Normal şartlarda 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle memur maaş zam farkları hesaplanır. Ancak seyyanen zam konusunda durum biraz değişkenlik gösterebilir. Çünkü, TBMM'ye sunulan yasa tasarısında seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15 Temmuz 2023 olacağı belirtiliyor.
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı.
Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.
Memur emeklileri temmuz ayı aylıklarına bu ayın başında aldılar. Memur emeklilerine önümüzdeki günlerde, yüzde 25 zamma ilişkin maaş farkı ödenecek.
SSK emeklileri aylıklarını her ayın 17 – 26'sı arasında, BAĞ-KUR'lular ise 25-28'i arasında alıyorlar. Kanunun Pazar gününe kadar Resmi Gazete'de yayımlanması halinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 25 zamlı olarak ödenecek.
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