Yeni zamlı maaşlara refah payı ekli mi, ne zaman eklenecek? Refah payı nedir, nasıl ve nereden hesaplanır?
"Yeni zamlı maaşlara refah payı ekli mi, ne zaman eklenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile birçok kalemde maaşlar değişecek. Refah payı eklenmesi ile yeni maaşlar tam anlamıyla netleşmiş olacak. Peki, yeni zamlı maaşlara refah payı ekli mi, ne zaman eklenecek? Refah payı nedir, nasıl ve nereden hesaplanır?
"Yeni zamlı maaşlara refah payı ekli mi, ne zaman eklenecek? Refah payı nedir, nasıl ve nereden hesaplanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. Bu bağlamda emekli ve memur maaşlarına refah payının dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, yeni zamlı maaşlara refah payı ekli mi, ne zaman eklenecek? Refah payı nedir, nasıl ve nereden hesaplanır?
REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?
Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.
REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?
Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.
Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.
6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon rakamlarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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