"Yeni zamlı maaşlara refah payı ekli mi, ne zaman eklenecek? Refah payı nedir, nasıl ve nereden hesaplanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. Bu bağlamda emekli ve memur maaşlarına refah payının dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, yeni zamlı maaşlara refah payı ekli mi, ne zaman eklenecek? Refah payı nedir, nasıl ve nereden hesaplanır?