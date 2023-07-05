"2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından son dakika açıklanacak bu oran memur maaş zammı üzerinde doğrudan etkili olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurların maaşlarına enflasyon farkı verilecek. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?