Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
"2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK, 5 Temmuz'da Haziran ayına yönelik enflasyon oranlarını açıklayacak. Birçok kalemde maaşları etkieleyecek. Peki, 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
"2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından son dakika açıklanacak bu oran memur maaş zammı üzerinde doğrudan etkili olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurların maaşlarına enflasyon farkı verilecek. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisinde.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz 2023 Çarşamba bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile yılın ilk yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
Haziran ayı enflasyonu bugün TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı netlik kazanacak
Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon rakamlarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu.
Buna göre, memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15,26.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA
En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde.
Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.
Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
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