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Hazine ve Maliye Bakanlığından "akaryakıtta ÖTV artışı" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına dair açıklama geldi. Açıklamada, “Artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına dair açıklama geldi.

Açıklamada, "Artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir" denildi.

Ayrıca Bakanlık, "Düzenleme dolaylı olarak cari açığı azaltmaya da destek verecek.'' ifadelerine yer verdi.

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