Hazine ve Maliye Bakanlığından "akaryakıtta ÖTV artışı" açıklaması

Açıklamada, "Artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir" denildi.

Ayrıca Bakanlık, "Düzenleme dolaylı olarak cari açığı azaltmaya da destek verecek.'' ifadelerine yer verdi.

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