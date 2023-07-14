Milyonlara memur zammı ayarı! Hepsi arttı! Kim ne kadar alacak?





AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de arttı. Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 lira 40 kuruşa, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 lira 45 kuruşa, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 lira 76 kuruşa çıktı. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 lira 22 kuruşa yükseldi.