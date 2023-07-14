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Milyonlara memur zammı ayarı! Hepsi arttı! Kim ne kadar alacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Milyonlara memur zammı ayarı! Hepsi arttı! Kim ne kadar alacak?

Memur maaşlarının temmuzda seyyanen zam hariç yüzde 17,55 oranında artması, kıdem tazminatından sosyal destek ödemelerine kadar pek çok kalemi de etkiledi. Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira olurken; yaşlı, engelli, çocuk desteği ve hastalara nakdi yardım ücretleri de arttı.

Temmuz, yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için zam ayı oldu. Memur maaşlarına yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira da seyyanen artış yapılırken, bu sayede en düşük memur maaşı 22 bin 17, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 lirayı buldu.

Memur maaş katsayısının bu yılın ikinci yarısında yüzde 17.55 artırılması da pek çok ödemeye ve ücrete yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle memurların aylık katsayısı 0,509796 olarak belirlenirken, katsayıda yaşanan artış özel sektörde çalışanların tazminatlarına ve ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen sosyal yardımlara şöyle yansıyacak:

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. Bu yılın ikinci yarısında özel sektörde çalışanlara çalıştığı her yıl için ödenecek tazminatın üst sınırı 23 bin 489 lira 83 kuruş oldu.

SÖZLEŞMELİ ÜCRET TAVANI: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı 27 bin 902 lira 44 kuruş oldu. 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 997 liradan 2 bin 348 lira 30 kuruşa çıktı.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki destek 5 bin 97 lira 96 kuruşa ulaştı.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 lira 70 kuruştan bin 874 lira 57 kuruşa, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 lira 5 kuruştan 2 bin 811 lira 85 kuruşa çıktı.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık bin 874 lira 57 kuruş oldu.



AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de arttı. Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 lira 40 kuruşa, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 lira 45 kuruşa, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 lira 76 kuruşa çıktı. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 lira 22 kuruşa yükseldi.

HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına her ay verilen 4 bin 336 lira tutarındaki yardım ödemesinin yeni tutarı da 5 bin 97 liraya ulaştı. Yeni katsayıyla hafif silikozis aylığı 3 bin 445 liradan 4 bin 50 liraya, orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4 bin 629 liraya, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5 bin 158 liraya çıktı.

BEDELLİ ASKERLİK: Bu yılın Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 lira seviyesinde olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya yükseldi.



SEYYANEN ARTIŞ GÜNCELLENECEK
Memurların maaşlarına 17.55'lik artışa ilaveten seyyanen 8 bin 77 lira tutarında ödeme eklenirken, bu tutar her zam döneminde güncellenecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, seyyanen zam ile ilgili sorularla üzerine, "Bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bundan sonra yapılacak olan artışın 22 bin lira üzerinden yapılacağını buradan ifade etmek isterim. Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir" dedi.

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