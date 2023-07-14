Borsa İstanbul'da kapanış rekoru: BIST 100 endeksi 6.437 puan ile kapandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. İşte dolar, euro ve altın piyasasında son durum...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.446,01 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,26 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, şirketlerin 2. çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.
FED KARARI NE OLACAK?
Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, bütçe dengesi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Çin'de büyüme, Avro Bölgesinde ve Japonya'da enflasyon, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.
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