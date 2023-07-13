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Son dakika | Ticaret Bakanlığı yanıltıcı reklamlara geçit vermedi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Son dakika | Ticaret Bakanlığı yanıltıcı reklamlara geçit vermedi

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı, bu ayki Reklam Kurulu toplantısında; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve ticari uygulamalar hakkında 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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