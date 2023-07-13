Ehliyet harcı ne kadar 2023? Ehliyet harcı nereye, nasıl yatırılır? İşte, a, b, c, d sınıfı sürücü belgesi ücretleri...
"Ehliyet harcı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. 2023 yılı ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri ehliyet almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda KDV oranı ve birçok harç ücreti arttı. Peki, Temmuz 2023 ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Ehliyet harç ücretleri hakkında detaylar sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, KDV oranı ve birçok harç ücreti arttı. Ehliyet almak isteyenler, "Ehliyet harcı ne kadar 2023?" , " Ehliyet harcı nereye, nasıl yatırılır?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, haberin ayrıntıları...
SÜRÜCÜ BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?
Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı. Ehliyet harç ücretleri, vergi ve harçlara yapılan yüzde 50'lik zamdan muaf tutuldu. 2023 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar teorik sınav giriş ücreti 240 TL, direksiyon sınavı giriş ücreti ise 295 TL ödüyor.
2023 yılında alınan karara göre; A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise yapılan zam ile birlikte 2 bin 489,90 TL olmuştu. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.
EHLİYET HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
TEMMUZ 2023 EHLİYET HARCI NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar için sınav ve harç ücretleri şöyle:
-Teorik sınav giriş ücreti: 240 TL,
-Direksiyon sınavı giriş ücreti: 295 TL
-A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti: 825,70 TL
-"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti: 2.489,90 TL
-"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti: 4.154,70 TL
SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI ZAM ORANI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre trafik harçları kapsamında bulunan Sürücü belgesi harçları yapılan artıştan hariç tutuldu.
7 Temmuz 2023 tarihli karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.
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