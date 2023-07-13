Ehliyet harcı ne kadar 2023? Ehliyet harcı nereye, nasıl yatırılır? İşte, a, b, c, d sınıfı sürücü belgesi ücretleri...

SÜRÜCÜ BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı. Ehliyet harç ücretleri, vergi ve harçlara yapılan yüzde 50'lik zamdan muaf tutuldu. 2023 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar teorik sınav giriş ücreti 240 TL, direksiyon sınavı giriş ücreti ise 295 TL ödüyor.

2023 yılında alınan karara göre; A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise yapılan zam ile birlikte 2 bin 489,90 TL olmuştu. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.