Sanayi üretimi mayısta arttı! TÜİK kritik verileri paylaştı | TÜİK Mayıs 2023 sanayi üretim endeksi
Son dakika haberine göre TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda ise yüzde 0,2 oranında azaldı.
Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 düştü.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 1,3 azaldığı hesaplandı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 11,3 yükseldi.
SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda nisana kıyasla yüzde 1,1 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 2,4 yükseldiği görüldü.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
- Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
- Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
- Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
- Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?
- Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda müsabakası yapılan bir spordur?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?