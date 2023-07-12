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Sanayi üretimi mayısta arttı! TÜİK kritik verileri paylaştı | TÜİK Mayıs 2023 sanayi üretim endeksi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Sanayi üretimi mayısta arttı! TÜİK kritik verileri paylaştı | TÜİK Mayıs 2023 sanayi üretim endeksi

Son dakika haberine göre TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda ise yüzde 0,2 oranında azaldı.

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 1,3 azaldığı hesaplandı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 11,3 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda nisana kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 2,4 yükseldiği görüldü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

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