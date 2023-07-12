Sanayi üretimi mayısta arttı! TÜİK kritik verileri paylaştı | TÜİK Mayıs 2023 sanayi üretim endeksi

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 1,3 azaldığı hesaplandı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 11,3 yükseldi.