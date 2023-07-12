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Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...

"Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...

"Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Otoyol ve köprü ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine artış yaşanacağı bildirildi. Peki, Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...

Otoyol ve köprü ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artış yaşanacağı duyurdu.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar, Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

- Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

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