"Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Otoyol ve köprü ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine artış yaşanacağı bildirildi. Peki, Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...