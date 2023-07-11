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Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2023
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Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulan konular arasında yer alıyor. Bir süredir ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere her ay en az 850 TL, en çok 1.250 TL olmak üzere Aile Destek Paketi ödemesi yapılıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin 12 ay süreyle devam edeceği açıklanmış, son ödemeni temmuz ayında yapılacağı belirtilmişti. Peki, Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin son tarihi olarak temmuz ayı işaret edilmişti. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzatma kararını yineledi.

TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Temmuz ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.

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