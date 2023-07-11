"Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin son tarihi olarak temmuz ayı işaret edilmişti. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?