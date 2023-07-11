Türkiye'ye yatırım için sıraya girdiler! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan heyecanlandıran açıklama
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığının yeni dönemde üç ayaklı hedefler üzerinden ilerleyeceğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna çıkacağını hatırlatan Bolat, Türkiye'ye yönelik yatırım taleplerini de değerlendirdi. Bolat, "Dünyanın her tarafından, Avrupa'dan, ABD'den, İslam dünyası ve Körfez ülkelerinden Türkiye ile iş yapma, yeni yatırımlar yapma noktasında büyük bir iştah var." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrası yoğun yurtdışı ziyaretlerine Körfez bölgesi ile başlayacak. Körfez turu gelişen diplomatik ilişkilerin ekonomiye yansımasının da önemli bir fotoğrafı olacak. Malum artık doğrudan yatırım deyince dünyanın işbirliği kurmak istediği ilk bölge Körfez bölgesi.
Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinin 17-20 Temmuz arasında olması bekleniyor. Bu ziyaretlerde çok sayıda bakanın yer aldığı geniş bir heyet kendisine eşlik edecek.
"YENİ YATIRIMLAR YAPMA NOKTASINDA BÜYÜK BİR İŞTAH VAR"
Türkiye'ye yönelik yatırım taleplerini de değerlendiren Bolat, şunları kaydetti:
"Dünyanın her tarafından, Avrupa'dan, ABD'den, İslam dünyası ve Körfez ülkelerinden Türkiye ile iş yapma, yeni yatırımlar yapma noktasında büyük bir iştah var. Seçim öncesinde de bunu görüyorduk. Seçim sürecinde 'bekle gör' modundaydılar ama seçim bittikten sonra, güçlü kabine kurulduktan sonra yurt dışından Türkiye'de iş yapmaya yönelik çalışmalar fiiliyata dökülmeye başlandı. Heyetlerin biri gidiyor, biri geliyor. Bunun somuta dökülmesi an meselesi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, ekip halinde önce BAE'de, sonra Katar'da yoğun temaslarda bulundu. Suudi Arabistan'la yoğun temaslar var. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı'mızın Körfez turu var, 3 ülkeyi kapsıyor şimdilik. Suudi Arabistan, Katar ve BAE. Önemli ticari anlaşmalar ve yatırım anlaşmaları imzalanacak. Kurmaylar yoğun şekilde çalışıyorlar. BAE ile ikili ticaret anlaşmamız zaten imzalandı, onay sürecinde, 10 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmini ilk planda 25 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz, daha sonra 40 milyar dolar hedefi var. Siyasi alandaki hızlı yakınlaşma, Türkiye'miz, ekonomimiz, halkımız için çok güzel ekonomik faydalara dönüşecek. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı bizi aradı, aynı istek ve kararlılığı onda da gördük."
"YAKIN ZAMANDA DIŞ YATIRIMLARDA BÜYÜK BİR İVME GÖRECEĞİZ"
Bolat, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) İcra Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile yaptığı görüşmeyi de anımsatırken "BAE'nin en büyük yatırım holdingi ADQ beni ziyaret etti. Başkan bizimle görüştükten 3 saat sonra Ticaret Bakanı olarak atandı. Görüşmemiz kendisine uğurlu geldi. Bize, 'Biz Türkiye'de yatırım konusunda 30 milyar dolarlık hedefimiz var. Her türlü gıda ürün sektöründe, lojistik, taşımacılık sektöründe, ilaç ve hastane işletmeciliği sektöründe, altyapı yatırımlarında ve start-up'ların olduğu teknoloji girişim firmaları alanında, bu 5 alanda tekliflere açığız' diye açık bir mesaj verdiler. Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve yapılacak anlaşmalardan sonra dış yatırımlarda büyük bir hızlanma olacak. Avrupa'dan da ciddi arayışlar var. Herkes başlamaya hazır. Önümüzdeki birkaç ay içinde, sonbahara girerken biz bu girişimlerin somut yatırımlara dönüşeceğine inanıyoruz. Mevcut yatırımlarını artırma eğiliminde olacak olanlar ve yeni girecek olanlar var. Yakın zamanda dış yatırımlarda büyük bir ivme göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Deprem felaketi sonrası oluşan ihtiyaçlar ile memur ve emekli maaş düzenlemeleri nedeniyle bütçe dengesinin önemine işaret eden Bolat, "Korkunç bir deprem yaşadık. Hazine ve Maliye Bakanlığı raporuna göre, 103 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynak 4 yıla yayılan sürede tamamlanmış olacak. Çok ciddi bütçe açığı ortaya çıkacak ve kamunun borçlanma limiti aşılmış olacaktı. Bu gerçekten hareketle deprem için bir Milli Dayanışma Paketi adı altında bu program hazırlandı. Ek bütçe çıkarılması kararı alındı. Ek bütçe de 1,1 trilyon lira civarında." diye konuştu.
İhracatçıların döviz yükümlülüklerinin esnetilip esnetilmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Bolat, yapılan ihracatın dövizinin ülkeye gelmesinin önemine işaret etti. Bolat, Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuları çalıştığını belirtirken "Bize de gelen bu talepleri paylaşıyoruz. Ülke ve ekonomi için döviz dengesi için olması gereken neyse o yapılacak, onu rahatlıkla söyleyebilirim." yanıtını verdi.
İHRACATÇININ FİNANSMAN KANALLARI AÇILIYOR
Bolat, Merkez Bankasının politika faizini artırması sonrasında bankaların kredi musluklarını açmaya başladığına işaret ederek "Merkez Bankamızla geçen hafta bir toplantı yaptık. İhracatçıların finansmana erişimindeki sıkıntı ve kaygılarını ilettik. Orada da oldukça pozitif, olumlu bir bakış açısı görmekten memnunuz. İhracatçılarımız kaygı duymasın, finansman kanalları açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ HIZLANDIRMAYI PLANLIYORUZ"
AB ile ilişkiler ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecine ilişkin de bilgi veren Bolat, şunları kaydetti:
"AB'den birçok liderin seçim sonunda Türkiye ile yeniden çalışma konusunda istekli olduğunu gözlemledik. Önümüzdeki süreçte orta vadede Gümrük Birliği'nin güncelleme müzakerelerinin hızla başlatılıp bir sonuca varması talebimiz var. En son AB'nin 10 gün önceki Liderler Zirvesi'nde liderler, AB Komisyonu'na görev verdiler, 'Türkiye ile AB ilişkilerinde değerlendirme raporu hazırlayın' diye. Bu da önemli bir gelişme. Yakında o rapor çıkar. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bu konuda istekliyiz. Önümüzdeki günlerde Bakan Yardımcım Mustafa Tuzcu Bey Brüksel'e gidecek. Ben de AB'nin Genişlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile görüşme niyetindeyim. En azından gerginliğin ortadan kalktığı dönemi proaktif yaklaşımla eyleme dönüştürerek Türkiye-AB ilişkilerini hızlandırmayı, güçlendirmeyi planlıyoruz."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara ilave kredi destekleri sağlayabilmek için Türk Eximbank'ın sermayesinin 20,6 milyar liraya çıkarıldığını belirterek "Böylece Türk Eximbank kaynaklarından ilave yaklaşık 70 milyar liralık finansman kaynağını ihracatçılarımıza sunacağız." dedi.
Bolat, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Son 4 yıl içinde dünyada ve bölgede yaşanan salgınlara, savaşlara, ham madde ve enerji krizlerine rağmen ihracatçıların, takdire şayan bir performans gösterdiğine işaret eden Bolat, son 21 yılda uygulanan doğru ve etkili politikalarla ihracatta rekorlar kırıldığını söyledi. Bolat, "2002'de 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımızı 2022 sonunda 7 katına çıkardık, yine bu dönemde dünya ihracatımızdan aldığımız payı yüzde 0,5 düzeyinden yüzde 1,02'ye yükselttik. Ocak-haziran döneminde ihracatımız 123,4 milyar dolar oldu ve yıl sonunda 265 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Bolat, "Uzak Ülkeler İhracat Stratejisi" ve "İslam Ülkeleri İle İhracatı Geliştirme Stratejisi" ile ihracatta pazar ve ürün çeşitliliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak "Türk Eximbank ile ihracatçılarımıza 2022 yılında 45 milyar dolarlık ve 2023 yılı ilk 6 ayında toplam 19,6 milyar dolar destek sağladık. Müjde olarak ilk defa paylaşıyorum. İhracatçılarımıza ilave kredi destekleri sağlayabilmek için Türk Eximbank'ın sermayesi, 3 gün önce 6,8 milyar lira artırımla 20,6 milyar liraya çıkarıldı. Böylece Türk Eximbank kaynaklarından ilave yaklaşık 70 milyar liralık finansman kaynağını ihracatçılarımıza sunacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve BDDK'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hizmet ihracatına verdikleri öneme de dikkati çeken Ömer Bolat, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının, 2022 yılında 6,5 katı artışla 90,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bolat, 2023 yılı hizmet ihracatı hedefinin ise 120 milyar dolar olduğunu belirtti.
Bolat, ithalat politikasında da öncelik olarak, yatırım, üretim ve ihracat zincirini destekleme stratejisine odaklandıklarını bildirdi.
Yurt dışı müteahhitlikte 50 yılda 480 milyar dolarlık proje üstlenildiğini aktaran Bakan Bolat, "133 ülkede 11 bin 800 proje kazanıldı. Türkiye, dünyada toplamda yüzde 5 paya sahip. 2023 yılı için hedefimiz 20 milyar dolar, 2028 yılı için ise hedef 600 milyar dolar." dedi.
Bolat, gümrüklerde, 700 milyar dolar ve 400 milyon tonluk hacme ulaşan dış ticaret işlemi yapıldığını belirtirken, yılda 9,5 milyon araç, 7,7 milyon konteyner ve 130 milyonun üstünde yolcunun sınırlardan giriş-çıkış yaptığını ve toplam vergi gelirlerinin yüzde 30'unun gümrüklerde tahsil edildiğini söyledi.
Bolat, gümrüklerde 2022 yılında 11,9 milyar lira ve 2023 yılı ilk beş ayında 7,2 milyar lira değerinde yakalama gerçekleştirdiklerini de bildirdi.
Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla kararlılıkla mücadele ettiklerini de vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, ayrıca Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmalar sonucunda 6,22 milyar lira idari para cezası kesilerek tüketici refahına 113,6 milyar liralık katkı sağlandığını ifade etti.
Bolat, elektronik ticarette geçen yıl yasalaşan kanunla haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçerek rekabetçi bir piyasa oluşturacaklarını belirtirken "Bu konuda ana muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmıştı. Yakında Anayasa Mahkemesi bir karar verecektir. Biz de 6 Temmuz'da görüşümüze başvurulmak üzere davet edildik. Bu konudaki görümüzü yüce mahkeme üyelerine aktardık." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlığının 2028 yılı Vizyon Belgesi'ndeki hedeflere ilişkin de bilgi veren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşabilmek için önümüzdeki dönemde yeni reformlar ve enstrümanlara çok daha fazla çalışacağız. 2028 vizyonu kapsamında yepyeni proje ve faaliyetlerimizle mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı 200 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2028 hedefi olarak, küresel mal ihracatından aldığı payı yüzde 1,2'ye, küresel hizmet ihracatından aldığı payı yüzde 1,5'a yükselteceğiz.
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payını yüzde 50'ye yükselteceğiz. KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 40'a çıkaracağız. Türkiye e-ihracat platformu ve e-kolay ihracat platformu gibi kanallarla e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 10'a çıkaracağız. 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 40'a, 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 15'e, 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 10'a yükseltmeyi hedefliyoruz."
AB ile yakın ve orta vadede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi görüşmelerinin başlamasını hedeflediklerini belirten Bolat, "İslam ülkeleri ile yatırım ve ticareti geliştirmek, ihracatımızda İslam ülkelerinin payını yüzde 26'dan yüzde 30'a çıkarma hedefimiz var." dedi.
"HELAL ÜRÜN KAPSAMINDAKİ ÜRETİM TESİSİ SAYISINI 1500'ÜN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"
Bolat, serbest bölgelerin sayısını 25'e çıkararak, bölgelerin yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracaklarını da aktarırken şunları kaydetti:
"Üreticimizi, sanayicimizi, çiftçimizi ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı daha etkin şekilde koruyacağız, teknolojik ve modern bir altyapıya sahip gümrük kapılarımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. e-ticaret sektöründe haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçerek rekabetçi bir piyasa oluşturacağız. Gıda perakendeciliği ve otomotiv sektörü denetimlerinde etkinliğin artırılması için özel ekipler oluşturacak, sebze ve meyve ticaretinde; paydaşlarımızın işbirliği ile kayıt dışılığı sonlandıracağız. 'Güvensiz ürüne sıfır tolerans' prensibiyle yüzde 1,7'ye düşen tüketici ürünlerindeki güvensizlik oranını daha da aşağıya çekeceğiz. Helal Akreditasyon Kurumunu daha da geliştirerek helal ürün kapsamındaki üretim tesisi sayısını 1500'ün üzerine çıkaracağız."
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