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Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?

"Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Türkiye genel seçimleri kapsamında yapılan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan binlerce sandık görevlisi sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Peki, sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?

"Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında ücretlerini almak isteyen seçim görevlileri sandık görevlisi ücretleri temmuzda ödenecek mi sorusuna resmi açıklama bekliyor. Birinci tur ve ikinci tur seçimlerinde görev alan ve sandıklarda oy kullanma oy sayımı gibi görevleri üstlenen seçim görevlileri ücret ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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