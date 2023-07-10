"Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında ücretlerini almak isteyen seçim görevlileri sandık görevlisi ücretleri temmuzda ödenecek mi sorusuna resmi açıklama bekliyor. Birinci tur ve ikinci tur seçimlerinde görev alan ve sandıklarda oy kullanma oy sayımı gibi görevleri üstlenen seçim görevlileri ücret ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?