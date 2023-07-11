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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ek Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

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